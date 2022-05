A mesma fonte indicou à agência Lusa que estas detenções estão relacionadas com uma operação da PJ de combate ao cibercrime, nomeadamente às burlas através da aplicação MBWay, realizada em várias zonas do país, com a colaboração da GNR.

Segundo a fonte policial, a operação mobilizou cerca de 300 inspetores da PJ e militares da GNR e envolveu a realização de 50 buscas nas zonas de Campo Maior, Monforte e Avis, no distrito de Portalegre, mas também em Loures (Lisboa), Almeirim (Santarém) e Figueira da Foz (Coimbra).

Os bairros de São Sebastião, em Campo Maior, e do Rossio, em Monforte, foram cercados pelas autoridades policiais e realizaram-se "buscas em quase todas as casas", salientou a fonte.

Estas buscas, adiantou, foram realizadas no âmbito de "várias dezenas de inquéritos" no âmbito dos quais se investigam alegados crimes de burlas através da aplicação MBway, cujo valor ainda está a ser calculado, cometidas desde 2019 e até hoje.

Os três detidos, todos na casa dos 30 anos, vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação da PJ contou com a colaboração da GNR, através do Comando Territorial de Portalegre e da Unidade de Intervenção.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR confirmou à Lusa o apoio prestado a esta operação policial, que envolveu, naquele distrito alentejano, 161 militares e 12 binómios cinotécnicos (homem/cão) da Guarda.

