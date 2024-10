No âmbito de uma operação de cooperação internacional, a PJ localizou e deteve em Cascais um dos diretores executivos de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda (moeda digital), tendo sido efetuadas em simultâneo outras duas detenções, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido.

"Na operação policial dirigida pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares (22,9 milhões de euros) em criptomoedas" e foram desativados "vários 'bots' [programa de computador que executa tarefas automáticas pela Internet] de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais", adianta a PJ em comunicado.

Segundo a polícia portuguesa, "o 'modus operandi' utilizado passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas ('tokens') e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos", o que atraia investidores e compradores e levava ao aumento do preço da moeda.

"Os suspeitos são também acusados de ter vendido 'tokens' a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comummente conhecida como 'pump and dump'".

De acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos, do Estado de Massachusetts, 18 indivíduos e entidades foram acusados de fraude e manipulação generalizadas nos mercados de criptomoedas.

"As acusações foram reveladas em Boston contra os líderes de quatro empresas de criptomoedas, quatro empresas de serviços financeiros de criptomoedas (conhecidas como 'market makers') e funcionários dessas empresas", indica a nota divulgada na semana passada.

Refere ainda que estas são as "primeiras acusações criminais contra empresas de serviços financeiros por (...) ´wash trading' [compra e venda dos mesmos instrumentos financeiros ao mesmo tempo para manipular o mercado] na indústria de criptomoedas".

PAL // ZO

Lusa/fim