Segundo a PJ guineense, a campanha de sensibilização vai ser implementada no âmbito do reforço de uma parceria com o Ministério da Educação em conformidade com o código de proteção integral das crianças.

A Guiné-Bissau tem registado um aumento da violência contra mulheres e crianças, com várias organizações da sociedade civil a exigirem mais celeridade na justiça.

Na quarta-feira, a PJ deteve um homem, no bairro Militar, em Bissau, que engravidou a neta de 15 anos.

"O suspeito, avô da vítima, vinha a abusar sistematicamente da neta que se encontrava ao seu cuidado, acabando por a engravidar, facto levou à denúncia por um dos progenitores junto da PJ", referiu fonte daquela polícia.

Um estudo divulgado em novembro de 2021 revelou que 67% de mulheres da Guiné-Bissau já foram atingidas por algum tipo de violência por parte de homens e que a maioria das situações nem sequer foi denunciada à justiça.

Entre os indicadores de violência contra a mulher guineense, o estudo concluiu que o casamento e a gravidez precoces "fazem parte da realidade" das meninas e mulheres do país e que quase metade das inquiridas afirmaram ter casado com menos de 18 anos.

O estudo apurou também que 44% das mulheres que têm ou já tiveram um parceiro sofreram violência psicológica, 38% violência física, 22% violência sexual e 25% foram vítimas de violência económica.

MSE // JH

Lusa/Fim