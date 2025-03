Este concurso está integrado na programação do Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu, que foi hoje apresentada em conferência de imprensa.

O diretor artístico do concurso, Jorge Martins, disse que se inscreveram 37 pianistas de 17 nacionalidades. A final do concurso está marcada para o dia 12, no Teatro Viriato.

"Teremos dez chineses, oito portugueses - o que não é muito vulgar -, cinco coreanos e pianistas de nacionalidades que nunca vieram", de países como Vietname, Albânia, Bulgária e Taiwan, contou.

No júri estarão pianistas e pedagogos de "renome internacional", como Marian Rybicki, Olivier Gardon, Roman Rabinovich e Mei Zhu, que se juntarão à "prata da casa", nomeadamente Jorge Martins, José Carlos Sousa, Manuel Araújo e Shao Ling.

Jorge Martins mostrou-se convencido de que voltarão a nascer "novas estrelas" do universo pianístico e frisou que, desde a primeira edição do concurso, em 2015, passaram por Viseu muitos dos mais importantes pianistas da atualidade, como Aristo Sham, Bruce Liu, Illia Ovcharenko, Youl Sun, Qiani Xu, Dong-Jun Miao, Haozhou Wang e Grigoris Joannou.

No total, estão em jogo 17 mil euros em prémios. O primeiro premiado, além de receber de nove mil euros, terá oportunidade de tocar em Paris, para a Associação Animato, e no 19.º Festival de Música da Primavera de Viseu.

No ano em que completa a maioridade, o Festival de Música da Primavera de Viseu -- que se realizará entre 04 e 25 de abril -- apresenta uma programação diversificada, na qual a música de Beethoven terá especial destaque, avançou o seu diretor artístico, José Carlos Sousa.

O concerto de abertura, no dia 04, ficará a cargo da Orquestra Clássica do Centro, com a estreia de "Partita", obra encomendada ao compositor Sérgio Azevedo.

"É a estreia de uma obra para orquestra de cordas e piano, mas piano para a mão esquerda. O André Roque Cardoso já teve outras participações de música para a mão esquerda", na sequência de um acidente que teve, contou José Carlos Sousa.

No total, serão realizados 21 concertos durante o festival, entre os quais o do vencedor do quinto Concurso Internacional de Piano de Viseu, Haozhou Wang (China), no dia 08, e o de Roman Rabinovich (Israel/Canadá), no dia 09.

Segundo José Carlos Sousa, Roman Rabinovich apresentará em Viseu "uma obra magistral, emblemática, da história da música, que são as 'Variacoes Goldberg', de Bach", expoente do Barroco na música, composta por uma ária e 30 variações, cuja execução dura mais de uma hora.

No dia 07, haverá "um concerto em forma de filme" sobre os últimos tempos de vida de Ryuichi Sakamoto.

"Sakamoto morreu de cancro em 2023 e no último ano da sua vida decidiu preparar uma série de peças para um documentário. É isso que vamos ver no Teatro Viriato, é algo marcante", assegurou o responsável.

O festival encerrará no dia 25 de abril com o Coro e Orquestra XXI, que apresentarão música de Brahms e Manuel Cardoso e o Requiem de Gabriel Fauré.

"A Orquestra XXI já esteve em várias edições, nos últimos anos tem sido uma presença assídua, dirigida pelo maestro Dinis Sousa", maestro titular da Royal Northern Sinfonia e associado do Monteverdi Choir and Orchestras, "reconhecido a nível internacional".

José Carlos Sousa acrescentou que, à semelhança das edições anteriores, o festival promoverá a inclusão social através de concertos pedagógicos em lares de idosos, na prisão, no hospital, em instituições que trabalham com pessoas com deficiência e em escolas.

