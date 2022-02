Com a Orquestra Gulbenkian, sob direção de Ricardo Castro, o programa do serão inclui "Dois Retratos Imaginários", de Pedro Amaral, o Concerto para piano n.º 2, de Chopin, antes de terminar com "O Mar", de Debussy.

Também hoje, num concerto esgotado, o Ensemble Divino Sospiro, dirigido por Massimo Mazzeo, com a soprano Ana Vieira Leite, vai fazer ouvir obras de Francisco António de Almeida, Carlos Seixas, Pedro António Avondano e Domenico Scarlatti, num concerto sob o título "O Portugal Barroco Cosmopolita".

Maria João Pires volta a apresentar-se no palco da grande sala Pierre Boulez da Filarmónica de Paris no domingo, acompanhada pelo violinista francês Augustin Dumay, com um programa composto por obras de Robert Schumann, Mozart, Debussy e Beethoven.

No mesmo dia e à mesma hora, também com lotação esgotada, atuam a fadista Carminho, acompanhada por André Dias na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na guitarra acústica, Pedro Geraldes, na guitarra elétrica, e Marino de Freitas, no baixo acústico, seguindo-se Camané, com José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença, na guitarra acústica, e Paulo Paz, no contrabaixo.

Também domingo, Pedro Caldeira Cabral e Joaquim Silva vão fazer uma apresentação da história da guitarra portuguesa, num concerto promovido pelo Museu Nacional da Música.

A Temporada Cruzada Portugal-França deveria ter tido lugar em simultâneo nos dois países, de julho deste ano a fevereiro de 2022, e contaria com uma programação comum pluridisciplinar, não só cultural, mas de intercâmbio também em áreas como a investigação científica, o turismo e a educação, tendo sido adiada para este ano, devido à covid-19.

A abertura da Temporada Cruzada entre França e Portugal junta, este fim de semana, em Paris, artistas portugueses, da música às artes plásticas, assim como os chefes de Estado dos dois países.

A celebração foi feita, na sexta-feira à noite, no palácio do Eliseu, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, a oferecer um jantar ao homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como a ministros dos dois Governos e a figuras de relevo da comunidade portuguesa.

Na tarde de hoje, é ainda inaugurada oficialmente a exposição "As Três Graças" da autoria de Pedro Cabrita Reis, no Jardim das Tulherias, junto ao Museu do Louvre. Esta inauguração vai contar com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

