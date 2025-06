A ligação fluvial, que representa um investimento de 160 mil euros, vai ser feita de hora a hora, em cada sentido, por uma embarcação com capacidade para 20 pessoas, segundo disse à Lusa o presidente da TMP, Marco Martins.

O serviço arranca às 07:30, na Afurada, e estão previstas "13 viagens em cada sentido de segunda a quinta-feira, 15 viagens à sexta, 13 ao sábado e 11 ao domingo", especificou o responsável, esclarecendo que estas ligações poderão sofrer ajustes se a procura pelo transporte fluvial se intensificar.

As viagens terminam às 20:00 de segunda a quinta-feira. De sexta-feira a domingo, o último barco sai do cais às 22:00.

Cada viagem "tem a duração de cerca de sete minutos, quando de carro, num dia sem trânsito, dura entre 20 e 30 minutos e de transporte público cerca de 50 minutos", destacou Marco Martins.

O transporte arranca com os passageiros a poderem usar o Andante (Z2 ou passes), mas há também um título a bordo, que tem um custo de 2,25 euros.

Segundo Marco Martins, este projeto-piloto servirá também para fazer "um estudo real da procura".

A TMP pretende perceber o potencial de fluxo desta ligação, quer com os residentes das duas cidades, quer com turistas, por forma a, mais tarde, "lançar um concurso" para esta travessia fluvial.

Em 30 de maio, durante uma apresentação feita em reunião do Conselho Metropolitano, Marco Martins salientou que, depois de decorrido o projeto-piloto, o estudo "irá naturalmente dizer qual é a possível procura, a viabilidade económica e outros locais" ao longo de Gaia, Porto e Gondomar.

Em causa está "a ligação entre a Ribeira do Porto e o Cais de Gaia" e "mais a montante uma ligação entre Gramido e Avintes", e depois "uma eventual ligação que possa vir pelo menos desde a zona de Gramido, passar no Freixo, tocar em Oliveira do Douro e depois ligar à Ribeira do Porto e Gaia".

"Mas isto será para 2026, depois deste estudo", referiu o responsável.

A travessia entre o Cais do Ouro e a Afurada, efetuada pela embarcação Flor do Gás, foi suspensa em 2020, mas a travessia foi retomada no verão de 2022, em regime excecional, durante as festas de São Pedro e o Festival Marés Vivas.

