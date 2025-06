"Estimados amigos, lamento informar-vos que terei de me afastar dos palcos por algum tempo. Surgiu-me um problema de saúde cerebrovascular, que encaro como um sinal, talvez um aviso", escreveu Maria João Pires, de 80 anos, em português e em inglês.

"Vou dedicar este período a reencontrar o equilíbrio entre o corpo e o espírito, e a encontrar alegria em me retirar, ler, meditar e aprender com as lições que a vida me quer ensinar", prosseguiu a pianista, agradecendo a todos "a paciência, o apoio e as palavras de conforto".

Os seus concertos agendados para este mês em Braga, Sintra e Faro já tinham sido cancelados a 09 de junho devido a problemas de saúde da pianista.

"A pianista Maria João Pires sofreu um AVC ligeiro, o que a impossibilita de cumprir as datas para os concertos agendados em Portugal, onde se inclui o concerto de dia 13 de junho no Theatro Circo, além de passagens pelo Festival de Sintra e Teatro das Figuras, em Faro", escreveu então o Theatro Circo num comunicado.

O recital de Maria João Pires em Sintra estava marcado para hoje, no Centro Cultural Olga Cadaval, e o concerto de Faro para dia 18, no Teatro das Figuras.

Em junho, a pianista portuguesa tinha ainda espetáculos marcados no Mónaco, no dia 22, e em Haia, nos Países Baixos, no dia 30.

A 18 de julho, tinha agendada a interpretação do Concerto para Piano n.º 4 de Beethoven em Taiwan, para depois se apresentar no Japão: a 21 de julho, em Tóquio, a 05 de agosto, em Hiroxima, a 07 de agosto, em Osaca, e no dia seguinte de novo em Tóquio.

Todos estes concertos no Japão, à exceção do primeiro, se inseriam, segundo a agenda da artista, nos eventos pela paz que anualmente acontecem naquele país no começo de agosto.

A 09 de setembro, Maria João Pires tinha agendada uma atuação em Londres com o barítono Matthias Goerne, para darem sequência à série de concertos em que interpretam "Viagem de Inverno", de Schubert, que este ano passou pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e que tinha igualmente datas em Amesterdão, a 30 de setembro, e em Milão, no Teatro Alla Scala, a 05 de outubro.

