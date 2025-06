No Rose Bowl, em Pasadena, nos arredores de Los Angeles (Estados Unidos), a equipa de Luís Enrique mostrou porque é o novo rei da Europa, acabando por ter um domínio quase avassalador sobre um dos maiores emblemas espanhóis.

Vitinha, que foi titular, assim como Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos, esteve em destaque, ao marcar o segundo golo dos parisienses, aos 45+1 minutos, já depois do espanhol Fabián Ruiz ter aberto o marcador, aos 19.

Os dois golos tiveram a assistência do georgiano Kvaratskhelia, numa primeira parte que foi toda francesa. O primeiro remate do Atlético Madrid só aconteceu nos descontos, precisamente no lance antes ao 2-0 para os campeões europeus.

Na segunda metade, os espanhóis chegaram a equilibrar a partida e pensaram ter reduzido a diferença, aos 58 minutos, por Alvarez, mas a jogada acabou por ser anulada pelo VAR, a punir uma falta antes de a bola chegar ao avançado argentino.

O francês Lenglet, aos 78 minutos, num lance de protestos escusados com o árbitro, viu o segundo cartão amarelo e o PSG partiu para a goleada, com golos de Senny Mayulu, aos 87 minutos, e do sul-coreano Lee Kang-in, aos 90+7, de grande penalidade.

O PSG fica agora à espera do vai resultar do duelo entre o Botafogo, de Renato Paiva, os Seattle Sounders, as restantes equipas do Grupo B.

LG // PFO

Lusa/Fim