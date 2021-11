"Percebemos que as medidas de proteção têm de continuar a ser implementadas, sobretudo nos espaços fechados, e, para isso, é necessário que os locais de trabalho estejam arejados, é necessário que as pessoas utilizem máscaras", referiu a deputada ecologista Mariana Silva, no final de uma reunião entre epidemiologistas, especialistas em saúde pública, os partidos com representação no parlamento, Governo e Presidente da República, sobre a evolução da pandemia.

No final desta reunião no Infarmed, em Lisboa, a dirigente do Partido Ecologista "Os Verdes" disse "que é necessário também fiscalizar os locais de trabalho e perceber se todas as regras sanitárias estão a ser corretamente aplicadas.

O mesmo aplica-se, acrescentou, em locais de ensino e nos transportes públicos, que o PEV considerou que deveriam ser reforçados nesta altura, para as pessoas "poderem usá-los em segurança".

Mariana Silva referiu ainda que a reunião permitiu perceber que a vacinação impediu mais mortes e internamentos provocados pela covid-19, mas advertiu que é preciso reforçar os profissionais de saúde que estão a braços com a vacinação de reforço e a da gripe.

