Pesca da sardinha com cerco proibida entre 21 e 23 de junho no Algarve

Lisboa, 08 jun 2025 (Lusa) -- A pesca da sardinha com arte do cerco está proibida entre 21 e 23 de junho, no Algarve, segundo uma nota da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).