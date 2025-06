"Rendam-se à democracia. Convoquem eleições, nós queremo-las, porque ninguém votou para isto", afirmou o líder do Partido Popular (PP, conservador), Alberto Núñez Feijóo, num discurso inflamado na manifestação convocada para hoje, em Madrid, sob o lema "máfia ou democracia".

Na sua intervenção, Alberto Núñez Feijóo mostrou-se disponível para "liderar a revolução da decência e da liberdade" e foi aclamado como "presidente, presidente" entre gritos que exigiam "Sánchez, demite-te".

"Espanha está pronta e eu estou pronto. Só falta Sánchez encontrar a coragem de colocar as urnas e perguntar aos espanhóis", desafiou Feijóo.

Perante milhares de pessoas, o líder do PP afirmou ainda que a Espanha "está cansada, mas não está derrotada" e, apesar de reconhecer que "há estilos e intensidades diferentes dentro e fora" do seu partido, o objetivo "é mudar o Governo".

A manifestação foi convocada pelo PP, em maio, após a divulgação nos meios de comunicação social, de áudios e vídeos em que uma militante do Partido Socialista (PSOE), Leire Díez, fala com empresários para pedir informações comprometedoras sobre um procurador do Ministério Público e dirigentes da unidade de investigação policial da Guarda Civil (UCO) que têm em mãos casos de alegada corrupção de pessoas próximas de Sánchez e do executivo.

Feijóo foi eleito líder do PP em 2022 e venceu as últimas legislativas nacionais, em julho de 2023, mas não chegou a primeiro-ministro de Espanha por não ter conseguido reunir uma maioria absoluta no parlamento que aprovasse a sua eleição para o cargo.

Desde que Feijóo está à frente do PP, o partido venceu também as eleições autonómicas e municipais de maio de 2023, as europeias de 2024 e as regionais na Galiza do ano passado.

Além de ser o maior partido no parlamento de Espanha, o PP está à frente dos governos autonómicos de 13 das 19 regiões e cidades autónomas do país.

Para já, nenhum nome desafiou a liderança de Feijóo à frente do PP e o atual presidente do partido é o único candidato ao cargo no congresso de julho.

IYN (MP) // JNM

Lusa/Fim