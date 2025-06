Cientistas e ambientalistas pedem regulamentação para área protegida dos Açores

A bordo do Santa Maria Manuela, 08 jun 2025 (Lusa) -- Cientistas e ambientalistas salientaram hoje a importância da aprovação da maior rede de área protegida do Atlântico Norte, nos Açores, criada há seis meses, e pediram agora que se prossiga com a sua implementação e regulamentação.