Perto de 98.000 postos de trabalho em risco no setor dos transportes de Angola

Perto de 98 mil trabalhadores do setor dos transportes público e privado angolano deverão perder os postos de trabalho, devido ao impacto do novo coronavírus, maioritariamente do subsetor rodoviário, estimou o Ministério dos Transportes de Angola.