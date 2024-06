Uma delegação espanhola concluiu hoje uma visita de dois dias à Guiné-Bissau, para avaliar o progresso do projeto financiado pelo acordo de troca de dívida feito por Espanha com o Governo da Guiné-Bissau e o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas.

O projeto está em curso desde 2022 com o propósito de prevenir a desnutrição aguda em mulheres, crianças e pessoas com HIV/Tuberculose e, no ano de 2023, este programa de prevenção e tratamento chegou a "32.741 pessoas, incluindo 31.843 crianças e 607 mulheres", de acordo com os promotores.

A delegação espanhola, chefiada pelo embaixador de Espanha na Guiné-Bissau, Antonio González-Zavala Peña, visitou três centros de saúde na região de Oio, que tem a maior prevalência de atraso de crescimento do país (36,8%) e uma alta prevalência de desnutrição aguda (6,8%) em crianças menores de cinco anos.

O destino dos fundos da troca de dívida bem como a presença da delegação em Bissau são, para o embaixador espanhol, "mais uma prova do firme compromisso com a luta contra a desnutrição e a erradicação das consequências mais nocivas da pobreza entre as crianças".

O Governo de Espanha concordou em libertar a Guiné-Bissau da dívida de 12 milhões de dólares (11 milhões de euros), com a condição de que o país "invista 6,7 milhões de dólares (seis milhões de euros) para apoiar o PAM na luta contra a desnutrição.

"Atualmente, através deste programa, estamos a abordar várias questões de nutrição e segurança alimentar, prestando apoio aos necessitados, em especial às crianças. Muitas famílias não têm condições para fornecer uma alimentação adequada aos seus filhos e este programa tem desempenhado um papel crucial ao salvar a vida destas crianças", segundo o ministro da saúde da Guiné-Bissau, Domingos Malu.

No âmbito deste projeto, o PAM também oferece cuidados pré-natais através do Programa Nacional de Reabilitação Nutricional.

"Juntos, podemos ser mais eficientes em fazer mudanças impactantes na vida das pessoas, ajudando as crianças a ter acesso a alimentos nutritivos e saudáveis, educação e sensibilização sobre uma boa nutrição e as melhores práticas alimentares, incluindo diversificação da dieta, alimentação saudável", disse Claude Kakule, representante e diretor nacional do PAM na Guiné-Bissau.

