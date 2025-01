"Até este momento, com a informação disponível, temos um cidadão com nacionalidade portuguesa e dois com ligações ou eventuais ligações a Portugal confirmados na lista de reféns", adiantou a mesma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O executivo ressalva que estas informações estão "sujeitas a eventual retificação".

A libertação de reféns, levados para a Faixa de Gaza nos ataques do Hamas, em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, a partir de domingo, faz parte do acordo de cessar-fogo alcançado esta semana entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

