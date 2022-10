"O corpo de uma mulher sem vida foi encontrada entre os escombros (...) três feridos foram hospitalizados", disse Klitschko através de mensagens difundidas nas redes sociais.

O presidente da Câmara de Kiev disse que "uma outra pessoa ainda está sob os escombros".

As explosões sentidas esta manhã no distrito de Shevchenkiv, no centro da capital ucraniana, Kiev, deveram-se a "ataques de drones 'kamikaze'", disse o chefe de gabinete da presidência do país.

"Os russos acham que [este ataque] vai ajudá-los, mas mostra o seu desespero", disse Andrey Yermak na plataforma Telegram, acrescentando que foram usados 'drones' (aeronaves não tripuladas) de fabrico iraniano.

Também no Telegram, o autarca de Kiev confirmou que as explosões se deveram a ataques de drones, que provocaram um incêndio num edifício não residencial e danos em vários prédios de apartamentos.

PSP (VQ) // APN

Lusa/fim