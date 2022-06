"Temos notícias de cerca de 170 feridos" e espera-se que o número de mortos aumente nas próximas horas, disse um polícia de serviço no Hospital Médico de Chittagong Mohammad Alauddin, à agência de notícias EFE.

O incêndio, que deflagrou depois de uma explosão no depósito de contentores na área de Sitakunda na cidade de Chittagong, no sudeste do Bangladesh, começou pelas 21:30 de sábado (16:30 em Lisboa), disse o chefe dos bombeiros de Chittagong, Anisur Rahman.

"À medida que o fogo se espalhou, alguns contentores começaram a explodir. Já lidámos com 16 unidades, mas ainda não conseguimos controlar o fogo", e o depósito tem cerca de 50 mil, disse.

Alguns contentores "continham produtos químicos altamente inflamáveis", concluiu.

Em 2019, 70 pessoas morreram e 55 ficaram feridas num incêndio numa fábrica química, em Daca.

Sete anos antes, pelo menos 119 pessoas morreram num incêndio numa fábrica de vestuário.

EJ // EJ

Lusa/Fim