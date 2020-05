Numa altura em que só a Praia regista 129 casos e, segundo as autoridades de saúde cabo-verdianas, transmissão comunitária da doença, o levantamento identifica ainda os bairros de Achada Santo António, Vale de Palmarejo, Terra Branca, Achada Grande Frente e Ponta da Água como tendo, cada um, entre oito a 11 infetados com o novo coronavírus.

Além dos 25 bairros com casos da doença confirmados na capital cabo-verdiana, o levantamento do Instituto Nacional de Saúde Pública mostra que cerca de três dezenas de outros bairros da cidade não apresentam doentes até ao momento.

As ilhas de Santiago (Praia) e Boa Vista, as únicas com casos ativos da doença, permanecem em estado de emergência (desde 29 de março) até às 24:00 de 14 de maio, com a população obrigada ao recolhimento em casa e as empresas fechadas.

Cabo Verde registou hoje mais cinco casos de infeção pelo novo coronavírus, todos na cidade da Praia, elevando para 191 no país, de acordo com a atualização oficial feita pelas autoridades de saúde.

Na mesma atualização, regista-se também mais uma doente recuperada, totalizando agora 38 em todo o arquipélago.

A nova doente recuperada, na ilha de São Vicente, é uma paciente de nacionalidade chinesa, que estava internada há mais de um mês, mas que teve alta após dois testes negativos para a covid-19.

Com estes novos dados, Cabo Verde passa a registar casos diagnosticados de covid-19 distribuídos pelas ilhas de Santiago (132), Boa Vista (56) e São Vicente (03). Contudo, em São Vicente, não há qualquer caso ativo neste momento.

Em todo o país, duas pessoas acabaram por morrer, na Praia e na Boa Vista, e dois turistas estrangeiros, também infetados, regressaram aos países de origem, totalizando por isso 149 casos ativos em Cabo Verde.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu hoje para 1.959, com mais de 49 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // LFS

Lusa/Fim