A tragédia que atingiu a escola Saint Academy em Jos, capital do Estado de Plateau, fez "21 mortos e 69 feridos" que "foram todos internados em vários hospitais", disse à AFP o porta-voz da Cruz Vermelha, Nuruddeen Hussain Magaji.

Antes, um jornalista da AFP viu cinco corpos na morgue de um hospital e 11 noutro. Todos usavam uniformes escolares.

Escavadoras mecânicas estavam a trabalhar para tentar resgatar as vítimas presas sob os escombros, enquanto os pais procuravam desesperadamente os seus filhos, observou um jornalista da AFP.

A multidão juntou-se à volta do edifício de betão que ruiu e dos montes de escombros.

As autoridades de Jos tinham anteriormente afirmado que "vários alunos" tinham morrido no desmoronamento parcial da escola.A Agência Nacional de Gestão de Emergências (NEMA) informou que um edifício de dois andares que albergava a Holy Academy, em Busa Buji, tinha desabado, "matando vários alunos".

O correspondente da AFP disse ter visto onze corpos na morgue do Hospital Universitário de Bingham e cinco outros cadáveres levados para a morgue do Hospital de Nossa Senhora dos Apóstolos em Jos.

Pelo menos 15 estudantes que foram resgatados com ferimentos foram hospitalizados, disseram funcionários do hospital.

A causa do desmoronamento ainda não foi claramente estabelecida, mas, segundo os habitantes locais, ocorreu após três dias de chuva intensa.

Os desmoronamentos de edifícios são bastante comuns na Nigéria, o país mais populoso de África, devido à aplicação pouco rigorosa das normas de construção, à negligência e à utilização de materiais de má qualidade.

Em 2021, pelo menos 45 pessoas morreram quando um edifício em construção no bairro nobre de Ikoyi, em Lagos, a capital económica da Nigéria, ruiu.

No ano seguinte, dez pessoas morreram quando um edifício de três andares ruiu no bairro de Ebute-Metta, em Lagos.

Desde 2005, pelo menos 152 edifícios ruíram em Lagos, de acordo com um investigador universitário sul-africano que investiga as catástrofes no setor da construção.

MLL // RBF

Lusa/Fim