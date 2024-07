O balanço anterior dos responsáveis locais relatou 122 mortos. A maioria das vítimas mortais eram trabalhadores agrícolas e os seus familiares.

O estado costeiro de Kerala foi atingido na terça-feira por chuvas torrenciais que causaram deslizamentos de terra, bloqueando as estradas que conduzem à zona do desastre no distrito de Wayanad, complicando as operações de resgate.

A única ponte que ligava as aldeias devastadas de Chooralmala e Mundakkai foi destruída e as equipas de resgate foram obrigadas a transportar os corpos em macas através de uma tirolesa improvisada sobre as águas.

Várias pessoas que fugiam dos deslizamentos de terra foram arrastadas pelas águas de um rio próximo que transbordou, disse à agência de notícias AFP Arun Dev, socorrista voluntário de um hospital que trata de sobreviventes.

"Até agora, recuperámos mais de 150 corpos", disse M.R. Ajith Kumar, um oficial da polícia local, acrescentando que cerca de 500 pessoas foram resgatadas.

"Grandes áreas ainda têm de ser exploradas para saber se há pessoas vivas", sublinhou Kumar.

A agência de gestão de desastres de Kerala alertou que estão previstas mais chuvas e ventos fortes para quinta-feira.

O distrito de Wayanad é conhecido pelas suas plantações de chá nas encostas e empregam um grande número de trabalhadores sazonais. Várias zonas do distrito foram atingidas por dois deslizamentos de terra sucessivos durante a madrugada de terça-feira.

Várias filas de casas de tijolo, construídas para os trabalhadores sazonais, foram engolidas pela lama enquanto os seus habitantes dormiam. Outros edifícios ficaram submersos e a força do deslizamento levou carros, chapas de ferro e outros destroços.

Mais de 3.000 pessoas abrigaram-se em abrigos no distrito de Wayanad, segundo o governo estadual.

A Índia regista regularmente inundações graves durante a estação das monções, que decorre entre junho e setembro e que produz a maior parte da precipitação anual do Sul da Ásia. As chuvas são cruciais para as culturas de sequeiro plantadas durante a estação, mas causam frequentemente danos consideráveis.

De acordo com cientistas, as monções estão a tornar-se mais irregulares devido às alterações climáticas e ao aquecimento global.

