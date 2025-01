As ações policiais foram intensificadas após o assassínio de um agente da polícia no domingo à noite, à porta do prédio onde vivia.

A polícia atribuiu o assassínio ao Comando Vermelho, um dos grupos criminosos mais poderosos do Brasil, ativo no tráfico de droga e noutros negócios ilegais.

Na sequência, as forças de segurança lançaram uma operação para combater o crime organizado.

De acordo com o portal G1, são já cinco mortos em confronto com a polícia e oito homicídios relacionados com a ação de fações criminosas.

A imprensa brasileira noticiou também que mais de vinte autocarros foram incendiados, bem como outros veículos em todo o estado.

Rondónia situa-se na Amazónia brasileira, onde a taxa de homicídios é 41% superior à média nacional, segundo um estudo da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Os especialistas vêem uma correlação entre a violência e a penetração do crime organizado na maior floresta tropical do mundo.

O estudo identificou a presença de fações criminosas em um terço dos 772 municípios da região.

A expansão do crime organizado não se limita ao tráfico de drogas, com quadrilhas também envolvidas no desmatamento e em outros crimes ambientais.

Entretanto, O Governo brasileiro já autorizou o envio de tropas da Força Nacional para Porto Velho.

A decisão tomada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prevê que os novos agentes ajudem a "preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do património", segundo o ministério.

A medida tem duração inicial de 90 dias e o número de militares será definido pelo ministério.

MIM // MLL

Lusa/Fim