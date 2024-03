O número de mortos no Rio de Janeiro subiu para oito, depois de um balanço anterior dar conta de sete vítimas, enquanto no estado do Espírito Santo morreram quatro pessoas, disseram fontes dos bombeiros no sábado ao jornal 'O Globo'.

Quatro das vítimas morreram quando um edifício de três andares desabou na cidade de Petrópolis, a cerca de 69 quilómetros a norte do Rio de Janeiro. Uma criança de quatro anos foi resgatada com vida no local.

Nas últimas horas, os bombeiros realizaram mais de cem operações em todo o estado do Rio de Janeiro, e quase 100 pessoas foram resgatadas, segundo as autoridades.

Depois de o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) ter alertado, na quinta-feira, para o "grande perigo" das chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro, a previsão para este domingo é de chuvas fortes acompanhadas de raios, com os momentos mais críticos previstos para a manhã e a tarde.

Fontes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) disseram ao jornal 'O Globo' que já choveu mais do que o dobro do esperado e que Petrópolis registou mais de 340 milímetros de precipitação em 48 horas.

