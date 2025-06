As celebrações pela vitória da equipa, após 18 anos sem vencer, levaram a uma grande aglomeração em redor do Estádio M. Chinnaswamy, na cidade de Bengaluru, onde as forças de segurança não conseguiram controlar a multidão.

As autoridades locais alertaram que a multidão se tornou rapidamente "incontrolável", apesar da mobilização de mais de 5.000 polícias nas proximidades, e pediram desculpa pela incapacidade de controlar a situação, de acordo com a cadeia de televisão NDTV.

Os feridos foram levados para um hospital local, mas é provável que o número de mortos aumente, segundo as autoridades.

Tais incidentes são comuns na Índia devido às grandes multidões verificadas durante certos eventos, muitos deles religiosos.

Em janeiro, cerca de 30 pessoas morreram num tumulto semelhante durante um festival hindu.

