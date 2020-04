Numa mensagem de "solidariedade" dirigida à comunidade cabo-verdiana em território norte-americano, o primeiro-ministro sublinhou tratar-se da "mais afetada neste momento" no exterior.

"É com sentido de pesar, que venho acompanhando a evolução da pandemia do novo coronavírus, nos EUA, em especial, no seio da comunidade cabo-verdiana, tomando conhecimento, lamentavelmente, do desaparecimento físico de dez conterrâneos, endereçando assim as minhas sentidas condolências primeiramente às famílias e aos amigos, e a toda comunidade em geral", lê-se na mensagem.

No balanço anterior, em 09 de abril, o Governo apontava que pelo menos 12 cabo-verdianos morreram nas últimas semanas vítimas de covid-19 fora do país.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades tinham então morrido cabo-verdianos em França (02), Holanda (04), Portugal (01), Espanha (01) e nos Estados Unidas da América (04) com a covid-19.

Pedindo a "rápida recuperação" de todos os cabo-verdianos infetados pelo novo coronavírus no exterior, Ulisses Correia e Silva apelou aos emigrantes cabo-verdianos que continuem "a cumprir as diretivas, as leis e recomendações das autoridades competentes".

"Sobretudo ficar em casa, para que juntos possamos ultrapassar a difícil situação que o mundo está enfrentando", acrescentou na mensagem.

O arquipélago de Cabo Verde acolhe cerca de 600 mil pessoas, estimando-se que a comunidade cabo-verdiana na diáspora, sobretudo nos EUA e na Europa, ronde um milhão de pessoas.

Em Cabo Verde registaram-se desde 19 de março 56 casos de covid-19, a maioria concentrada na ilha da Boa Vista (51), seguida da Praia, na ilha de Santiago (04) e de São Vicente (01). Um dos casos foi considerado, entretanto, como recuperado e outro, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer na Boa Vista.

Os EUA registaram 4.491 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, elevando para cerca de 33 mil o total de vítimas mortais no país, indicou a Universidade Johns Hopkins na quinta-feira.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

PVJ // LFS

Lusa/Fim