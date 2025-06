A eleição para a liderança da bancada parlamentar do Chega vai decorrer na quarta-feira.

A proposta que vai a votos prevê que Pedro Pinto se mantenha como líder parlamentar, mas inclui mudanças na restante equipa.

A deputada Rita Matias, eleita por Setúbal, que já integrava a liderança da bancada, vai ser a primeira vice-presidente. A deputada, de 26 anos, é líder da Juventude Chega e adjunta da Direção Nacional.

Além de Rita Matias, vai manter-se também como vice-presidente o deputado Jorge Galveias, que na anterior legislatura foi eleito por Évora, depois de nas duas últimas ter liderado a lista por Aveiro.

Para a liderança do grupo parlamentar do Chega entram a deputada Cristina Rodrigues, eleita pelo círculo do Porto, e os parlamentares Nuno Gabriel e Daniel Teixeira, ambos eleitos na lista por Setúbal.

Já os deputados Rui Paulo Sousa e Marta Silva saem da liderança da bancada parlamentar do Chega.

No início do mês, o presidente do Chega, André Ventura, sugeriu que o deputado Pedro Pinto deveria manter-se como líder parlamentar do partido na XVII Legislatura e antecipou mudanças na restante liderança da bancada.

Pedro Pinto, eleito pelo círculo de Faro, lidera a bancada do Chega desde 2022, quando o partido conseguiu pela primeira vez um grupo parlamentar com 12 deputados.

