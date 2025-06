"Estamos aqui a entregar cerca de 1.200 próteses dos membros inferiores ao povo moçambicano, aos doentes que mais precisam", anunciou o ministro da Saúde, Ussene Isse, que falava durante a cerimónia de lançamento oficial da campanha de doação de próteses, em Maputo.

A iniciativa, com o apoio da organização indiana Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), insere-se no programa "Índia para a Humanidade", que assinala 50 anos da independência de Moçambique e meio século de relações diplomáticas entre os dois países.

O ministro moçambicano sublinhou que a campanha representa "um novo começo" para centenas de cidadãos que perderam a mobilidade devido a doenças como a diabetes ou acidentes rodoviários.

"Representa, acima de tudo, a restauração da esperança, da dignidade e do sentido de pertença", reforçou.

O centro ortopédico do Hospital Central de Maputo acolherá, nos próximos 60 dias, uma ação de reeducação física e social com o apoio de técnicos especializados da organização BMVSS.

Por seu lado, o ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e do Ambiente indiano, Shri Kirti Vardhan, presente na cerimónia, considerou que o gesto "demonstra o espírito solidário" da Índia com Moçambique.

"Quero agradecer à organização Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti por oferecer estes próteses, e também ao programa Índia para a Humanidade", disse.

Segundo o diretor do Hospital Central de Maputo, Mouzinho Saíde, Moçambique conta com 11 centros ortopédicos, com exceção das províncias de Manica e Maputo (província).

Só naquela unidade foram feitas 1.007 consultas de novos pacientes nesta especialidade em 2024,

"Destas 1.007 pessoas, 175 tinham problemas de amputação", detalhou Mouzinho Saíde, acrescentando que os restantes casos estavam relacionados com doenças neurológicas, ortopédicas ou traumatológicas.

