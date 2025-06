Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS na sequência da derrota eleitoral das legislativas, logo na noite das eleições, tendo então afirmando estar a avaliar se iria continuar como deputado.

Hoje, à agência Lusa, Pedro Nuno Santos confirmou que "para já" vai assumir o mandato de deputado na nova legislatura.

Na Comissão Política do PS de 24 de maio, na qual deixou a liderança do partido, o antigo secretário-geral do PS afirmou que a sua "vida política partidária" terminara, assegurando não estar arrependido do chumbo da moção de confiança ao Governo por considerar que "numa democracia avançada" Luís Montenegro não seria primeiro-ministro.

"Já não sou secretário-geral. Termino aqui um percurso de muitos anos de dedicação ao PS e ao país", disse aos jornalistas à saída da Comissão Nacional do PS, considerando que tentou "fazer o melhor que sabia pelo povo português".

O ex-secretário-geral do PS disse que agora "a vida política partidária termina" e que ainda não tinha tomado uma decisão sobre o seu lugar de deputado.

