"Eu respeito em absoluto a decisão de Mário Centeno. É uma decisão pessoal. As presidenciais são um momento importante da vida democrática em Portugal, e com certeza o PS apoiará um candidato bem melhor do que aqueles que se apresentam à direita em Portugal", declarou Pedro Nuno Santos aos jornalistas na Assembleia da República.

O líder do PS considerou que "não se trata de uma má nem de uma boa notícia", mas sim de uma decisão pessoal, que respeita, salientando que "candidatos ideais não existem", apenas aqueles que estão "disponíveis para travar este combate nas presidenciais".

"Não vou partilhar as conversas que vou tendo, mas há vontades de mais do que uma pessoa para a Presidência da República. Vamos esperar para que essas vontades sejam manifestadas do ponto de vista público e depois então o PS tomará a sua decisão", adiantou.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse na quarta-feira à noite que não vai ser candidato à Presidência da República nas próximas eleições, explicando que esta foi uma "decisão pessoal e muito amadurecida".

JF // JPS

Lusa/fim