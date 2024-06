"Para nós, esta reunião [do Conselho Europeu] tem um interesse particular porque há fortes possibilidades -- para sermos cautelosos -- de termos um português, e já agora um socialista, como presidente do Conselho Europeu", sustentou Pedro Nuno Santos, à entrada para uma reunião do Partido Socialista Europeu (PES), em Bruxelas, que antecede a cimeira.

O secretário-geral socialista acrescentou que a decisão na reunião do Conselho Europeu "será muito importante" para os 27 Estados-membros da União Europeia (EU).

"Para a UE será, talvez, o primeiro presidente do Conselho Europeu com peso político, com experiência e inteligência, para dar a importância que este cargo merece ter", completou, reconhecendo que há a "coincidência boa" de António Guterres, antigo secretário-geral socialista e primeiro-ministro como António Costa, ser também secretário-geral das Nações Unidas.

