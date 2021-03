O encontro esteve inicialmente marcada para março de 2020 e o novo adiamento foi decidido na reunião de quarta-feira da comissão política.

O órgão optou "pelo adiamento da sessão", lê-se no comunicado final da reunião, segundo o qual o partido vai continuar a desenvolver "ações ao nível de organização [do encontro], no contexto da calamidade pública".

A sessão do comité central será a primeira desde a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial, Filipe Nyusi (reeleito para um segundo mandato), nas eleições gerais de 15 de outubro de 2019.

Trata-se do órgão máximo de decisão do partido, entre congressos.

Moçambique tem um total acumulado de 733 mortes e 51.376 casos de covid-19, 78% dos quais recuperados e 165 internados.

LFO//MIM

Lusa/fim