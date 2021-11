A decisão da nova data do congresso, inicialmente marcado para setembro, foi tomada hoje por 118 dos 189 membros da comissão política, reunidos em Bissau, sob a presidência de Nicolau dos Santos, vice-presidente do partido, mas que o preside de forma interina.

Alberto Nambeia, líder do PRS, partido fundado pelo defunto presidente guineense, Kumba Ialá, encontra-se em tratamento médico em Portugal.

O congresso contará com 901 delegados e vai realizar-se na localidade de Gardete, arredores de Bissau, para escolher entre 13 candidatos o novo presidente do partido e entre dois pretendentes o novo secretário-geral do PRS.

Inicialmente marcado para setembro, mas adiado devido à situação da pandemia de covid-19, o congresso tem como lema "O legado político de Kumba Ialá face aos desafios de desenvolvimento".

O PRS faz parte do atual Governo guineense, numa coligação parlamentar com o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) e a Assembleia do Povo Unido -- Partido Social Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB).

MB // LFS

Lusa/Fim