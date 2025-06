A chegada dos 10 rinocerontes pretos representa mais uma etapa na construção de um produto turístico sólido nas áreas de conservação moçambicanas, disse Pejul Calenga, diretor-geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

Segundo o responsável, são ao todo cinco rinocerontes machos e cinco fêmeas, introduzidos esta segunda-feira no parque, no âmbito do projeto de restauração do ecossistema do Parque do Zinave, através da reintrodução de populações viáveis de fauna bravia.

De acordo com Pejul Calenga, os animais foram doados pela Ezemvelo KZN Wildlif, uma organização governamental responsável pela manutenção de áreas de conservação da vida selvagem e da biodiversidade na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul.

A iniciativa foi coordenada pela ANAC em parceria com a Peace Parks Foundation (PPF), com o apoio financeiro da UK People's Postcode Lottery, que recolhe dinheiro para boas causas na Grã-Bretanha e outros países.

Em setembro de 2023, o parque recebeu igual número destes animais da África do sul, sendo cinco brancos e cinco pretos.

O Parque Nacional do Zinave é o único em Moçambique que possui os 'Big Five', isto é, os cinco maiores animais da savana africana, elefantes, rinocerontes, leões, búfalos, e leopardos, segundo a ANAC.

Além dos 'Big Five', no Parque Nacional do Zinave podem ser também encontrados, entre outros animais, crocodilos, girafas, porcos-bravos, cabritos do mato, hipopótamos, impalas, cudos, inhalas, oribis, changos, pivas, bois-cavalo e zebras.

O parque tem ainda mais de 200 espécies arbóreas e 200 espécies de gramíneas.

O Zinave é administrado em regime de cogestão entre a Administração Nacional das Áreas de Conservação e a Peace Parks Foundation, entidades que se associaram e iniciaram a sua recuperação em 2016.

A Peace Parks Foundation, fundada em 1997, entre outros, pelo então presidente sul-africano Nelson Mandela, defende a reintrodução dos rinocerontes no Zinave como um marco importante na região para proteger a espécie, que tem estado na mira de caçadores.

Segundo dados da entidade, na última década, mais de 8.000 rinocerontes pretos e brancos (mais de um terço de toda a população restante no mundo) foram abatidos por caça furtiva na África austral.

O Parque Nacional do Zinave, localizado na província de Inhambane, sul de Moçambique, tem 408 mil hectares e foi requalificado após a guerra civil moçambicana, que durou 16 anos.

Segundo dados do Ministério da Terra e do Ambiente, Moçambique conta com 12 parques nacionais e áreas protegidas, tendo 5.500 espécies de flora e 4.271 espécies de vida selvagem terrestre.

