"Todo o grupo foi testado negativo, incluindo o indivíduo em causa que vai permanecer em confinamento solitário e que já está a realizar exames mais profundos", informou a entidade, que sábado esclareceu que não se tratava de um futebolista.

A formação na qual atua o português Bruno Alves pôde, assim, apresentar-se em campo esta tarde frente ao Bolonha, na 32.ª jornada da Liga italiana, que ainda decorre.

Sábado, o 12.º classificado do campeonato anunciou que havia detetado um caso positivo no clube, no que foi a primeira situação de covid-19 registada no futebol transalpino desde o regresso da competição, há um mês.

De acordo com o protocolo em vigor, os jogadores e a equipa técnica regressarão ao centro de treinos após a partida de hoje para continuar uma quarentena de 14 dias durante os quais realizarão mais testes.

Itália regista 34.954 óbitos e um total acumulado de 243.061 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde que o primeiro caso foi detetado em 21 de fevereiro.

RBA // AJO

Lusa/Fim