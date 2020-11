O presidente da comissão parlamentar responsável pelo processo, José Amélia, anunciou o lançamento do concurso, durante uma conferência de imprensa na sede da AR.

"As organizações da sociedade civil legalmente constituídas, integradas em fóruns ou individualmente, podem apresentar as candidaturas a membros da CNE no prazo de 15 dias depois da publicação deste anúncio", declarou José Amélia.