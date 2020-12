Parlamento moçambicano aprova OE 2021 com votos a favor da Frelimo e contra da oposição

A Assembleia da República de Moçambique aprovou hoje na generalidade o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado (OE) para 2021, com votos a favor da Frelimo, partido no poder, e contra da Renamo e do MDM.