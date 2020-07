Parlamento da Guiné-Bissau denuncia "um claro aumento" de casos de violências contra mulheres e crianças na zona leste

O parlamento guineense está preocupado com "um claro aumento" de casos de violência contra mulheres e crianças no leste do país e a deputada da comissão especializada daquela franja da população, Salomé Santos, pede uma atenção particular do Governo.