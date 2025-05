Paquistão pede a residentes de Caxemira que preparem reservas de alimentos

Muzaffarabad, Paquistão, 02 mai 2025 (Lusa) -- As autoridades da Caxemira sob controlo do Paquistão pediram hoje aos residentes que preparem reserva com alimentos suficientes para dois meses, após nova troca de tiros entre soldados, na fronteira com a Índia.