"De janeiro a abril de 2025, foram colocados em circulação 89.613 novos veículos, o que representou um ligeiro aumento de 0,2%, relativamente ao mesmo período do ano anterior", indicou.

No que diz respeito ao mês de abril, foram "matriculados em Portugal 21.825 veículos automóveis, ou seja, mais 4,5% do que no mesmo mês de 2024".

No período entre janeiro e abril, "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 77.297 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 1,2% relativamente a período homólogo de 2024", disse a ACAP.

Já no mês de abril foram matriculados em Portugal 18.752 automóveis ligeiros de passageiros novos, mais 8,2% do que no mesmo mês do ano de 2024.

Entre janeiro e abril, 65,8% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos "eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos", verificando-se que 20,6% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

No mês de abril, o peso dos elétricos foi de 19,8% do mercado.

Segundo dados da ACAP, entre janeiro e abril, as marcas de ligeiros de passageiros mais vendidas em Portugal foram Peugeot, Renault e Dacia, com aumentos de 5%, 2,5% e 0,1% respetivamente.

Já no caso dos veículos ligeiros de mercadorias, o mercado, no acumulado do ano, atingiu 10.171 unidades, o que representou uma queda de 4,3% face ao mesmo período do ano de 2024.

Em abril, este segmento registou uma evolução negativa de 16,8% face ao mês homólogo do ano anterior, com 2.525 unidades matriculadas.

Segundo a ACAP, neste segmento, os modelos mais vendidos foram Peugeot, Opel e Toyota, no acumulado do ano, com um aumento de 17,1% e 13,6% e uma queda de 22%, respetivamente.

Por fim, as matrículas de pesados, que incluem de passageiros e mercadorias, totalizaram 2.145 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 11,3% relativamente ao primeiro quadrimestre de 2024.

Em abril, verificou-se um aumento de 3% em relação ao mês homólogo de 2024, tendo sido comercializados 548 veículos desta categoria.

Nos pesados, as marcas mais vendidas entre janeiro e abril foram a MAN (mais 79,6%), a Volvo (menos 40,2%) e a Iveco (mais 32,4%).

ALN // CSJ

Lusa/Fim