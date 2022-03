"Rios de sangue e lágrimas correm na Ucrânia, esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria", disse o papa Francisco, após a oração do Angelus, perante centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano, com bandeiras ucranianas.

O papa pediu também que os ataques armados na Ucrânia cessem imediatamente, que o diálogo prevaleça e que o direito internacional seja respeitado naquele país, com o estabelecimento de "corredores humanitários reais" para ajudar as populações.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

