De acordo com informações transmitidas à agência Lusa pela Força Aérea, o helicóptero EH-101 Merlin tem um limite máximo de 30 passageiros, sendo que, na viagem do Papa Francisco, a tripulação será composta pelo piloto comandante, copiloto e operador de sistemas.

A viagem, feita no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tem uma duração prevista de 50 minutos e irá levar o Papa Francisco do Aeródromo de Trânsito n.º1, no aeroporto de Lisboa, até Fátima.

De acordo com o 'site' da Força Aérea, as Forças Armadas dispõem de 12 helicópteros EH-101, com seis dedicados a missões de busca e salvamento, dois em sistemas de fiscalizações de pesca e quatro em busca e salvamento em combate.

Os EH-101 pertencem à Esquadra 751 que, segundo a Força Aérea, os adquiriu em 2005, em substituição dos SA-330 PUMA, o que lhe permitiu ficar dotada de "tecnologia de ponta" e aumentar a sua "capacidade de operação".

Em maio, a Fundação JMJ Lisboa 2023 informou que o Papa Francisco vai chegar a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude em 02 de agosto, regressando a Roma no dia 06, estando a visita a Fátima agendada para dia 05.

Segundo uma nota divulgada pela fundação, "por vontade expressa do Papa Francisco, no programa oficial da visita constará uma deslocação a Fátima, que decorrerá a 05 de agosto".

O Papa participará, no dia 03 de agosto, à tarde, no Parque Eduardo VI, à cerimónia do Acolhimento dos peregrinos. No dia seguinte, presidirá, também no Parque Eduardo VI, à Via Sacra, enquanto no sábado, além da manhã, em Fátima, estará no fim da tarde, início da noite, no Parque Tejo, para o início da Vigília dos jovens.

No domingo, além da missa final, durante a manhã, também no Parque Tejo, à tarde terá um encontro com os milhares de voluntários participantes na JMJ, antes de regressar ao Vaticano.

Esta é a segunda deslocação do Papa Francisco a Portugal, depois de, em 2017 ter presidido às cerimónias do 13 de maio, no Santuário de Fátima, numa visita no âmbito do centenário das aparições e que ficou marcada pela canonização oficial dos dois pastorinhos, Jacinta e Francisco Marto.

Francisco é o quarto Papa a visitar Portugal, depois de Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1982, 1991 e 2000, e Bento XVI em 2010.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a JMJ de 2023, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

