A organização da JMJLisboa2023 anunciou que a campanha, assente na figura do Papa Francisco, com o mote "Vemo-nos em agosto de 2023!", será concretizada através de 'outdoors' e de "uma presença forte" nos meios digitais, apelando à participação de todos neste encontro mundial de jovens.

"Todos são convidados a participarem e a se envolverem nesta Jornada, que é, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude determinada em construir um mundo mais justo e solidário", adianta a organização, que divulga, também, uma mensagem do presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, o bispo auxilia de Lisboa, Américo Aguiar.

"A um ano da JMJ Lisboa 2023 renovo o convite a todos os portugueses para acolher nas nossas casas, aldeias, vilas e cidades, a juventude do mundo inteiro", apela o prelado.

Nas redes sociais decorre também uma ação com o título "30 dias, 30 perguntas sobre a JMJ", com o intuito de esclarecer dúvidas sobre o encontro.

Por outro lado, os CTT - Correios de Portugal assinalam a data com a emissão de dois selos e um bloco filatélico, onde se apresentam os principais fios condutores da JMJ.

"No total, serão emitidos 150.000 selos e 20.000 blocos que vão espalhar a mensagem desta Jornada por todo o mundo, através dos serviços postais dos correios", ao mesmo tempo que foi desenvolvido um algoritmo de Realidade Aumentada, que "vai permitir, através de uma aplicação gratuita, que os smartphones com sistema Android ou iOS interpretem a imagem do bloco filatélico e façam correr a mensagem em vídeo do Papa a convidar os Jovens de todo o mundo para esta Jornada", acrescenta a nota da organização.

Em 2023, a visita do Papa Francisco a Portugal será o tema de nova emissão de selos dos CTT.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição de 2023, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

