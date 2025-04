Papa critica nas meditações da Via Sacra "economia que mata"

Cidade do Vaticano, 18 abr 2025 (Lusa) -- O Papa Francisco criticou "a economia que mata" nas meditações que escreveu para serem lidas hoje na Via Sacra, no Coliseu de Roma, uma vez que não pode estar presente por ainda estar a recuperar da infeção respiratória.