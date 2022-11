"Para um padre, o abuso [sexual] é como ir contra a sua natureza sacerdotal e contra a sua natureza social. Por isso, é uma coisa trágica e não devemos parar de combater esse flagelo", disse o Papa durante uma conferência de imprensa no avião, no regresso do Bahrein.

E acrescentou: "estamos a trabalhar da melhor maneira possível, mas há pessoas dentro da igreja que ainda não têm clareza sobre isso [...]. É um processo que estamos a realizar com coragem e nem todos têm essa coragem".

O Papa referiu ainda que apesar "da tentação de transigir", a vontade da igreja é esclarecer tudo.

"A igreja deve envergonhar-se das coisas ruins, enquanto agradece a Deus pelas coisas boas que faz", sublinhou.

SVF // VAM

Lusa/Fim