"A violência só gera violência. Vamos acabar com esses confrontos", disse o Papa, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Francisco apelou a todas as partes para que seja respeitada "a identidade multirreligiosa e multicultural da cidade santa e a fraternidade possa prevalecer".

Durante a sua mensagem dominical após a oração, o Papa lembrou também a Colômbia, outro país que tem sido assolado por atos de violência.

"Expresso a minha preocupação com as tensões e violentos confrontos na Colômbia, que causaram muitas mortes e feridos", disse Francisco, que saudou as várias dezenas de colombianos que hoje estiveram presentes na Praça de São Pedro.

Dirigindo-se a estes fiéis, Francisco disse: "Rezamos pelo vosso país".

Na Colômbia, hoje foi o 11.º dia de protestos contra o Governo de Iván Duque, recordou hoje a agência de notícias espanhola EFE.

As mobilizações sociais começaram com a luta pelo fim da reforma tributária, à qual se juntaram outras reivindicações que incluem precisamente a queda do Governo do Presidente Ivan Duque e o fim da brutalidade policial.

Pelo menos 27 pessoas morreram durante as ações, segundo informações do Ministério Público divulgadas na sexta-feira.

Já a Organização Não Governamental "Temblores" fala em 37 mortes, 1.708 casos de uso abusivo da força, 234 casos de violência física e 934 prisões arbitrárias contra manifestantes, bem como casos de violência sexual contra 11 pessoas.

