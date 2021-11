No total, 256.913.380 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados no mesmo período.

Estes valores têm como base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões realizadas por alguns organismos responsáveis por estatísticas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, tendo em conta a mortalidade direta e indireta relacionada com a covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas ou três vezes superior ao que é oficialmente recenseado.

Uma grande parte dos casos menos graves ou assintomáticos continuam por detetar, apesar da intensificação dos processos de despistagem adotados em vários países.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 4.373 mortes e 394.226 casos de covid-19 em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus balanços mais recentes são Rússia com 1.241 mortes, a Ucrânia (326) e a Índia (249).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 771.118 mortes para 47.730.591 casos, de acordo com o balanço realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 612.659 mortes e 22.017.276 casos, a Índia com 465.911 mortes (34.518.901 casos), o México com 292.471 mortes (3.863.362 casos) e a Rússia com 265.336 mortos (9.366.839 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortos em relação à sua população, com 609 mortos por 100.000 habitantes, seguido pela Bulgária (391), Bósnia-Herzegovina (372), Montenegro (357), Macedónia do Norte (357), Hungria (339) e República Checa (300).

A América Latina e Caraíbas totalizaram até hoje 1.534.930 mortes para 46.464.227 casos, a Europa 1.485.491 mortes (81.032.638 casos), a Ásia 889.965 mortes (56.826.805 casos), os Estados Unidos e Canadá 800.611 mortes (49.495.712 casos), a África 221.579 mortes (8.585.811 casos), o Médio Oriente 213.203 mortes (14.213.621 casos) e a Oceânia 3.160 mortes (294.571 casos).

Este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pelas delegações da France-Presse junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções ou publicação tardias dos dados, os números do aumento em 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

