"Sendo este o quarto ato eleitoral em pandemia, não nos faz qualquer sentido que não se assegure um maior alargamento de horário e é esse o repto que deixamos ao Governo para que se organize neste sentido", afirmou.

Inês Sousa Real falava aos jornalistas à margem de uma ação de campanha no Canil Municipal de Évora sobre o anúncio do Governo de que os eleitores que se encontrem em isolamento devido à covid-19 podem sair de casa para votar numa hora específica.

"O período mais adequado será, provavelmente, a última hora, entre as seis (da tarde) e as sete", declarou a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, em conferência de imprensa.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) realçou que se trata de "uma solução de meio termo" e pediu que "a legislação que venha a ser produzida pelo Governo acautele também o maior alargamento do horário de votação, em particular, até às 20:00".

Será "um período muito curto", caso o Governo opte por determinar a votação de eleitores em isolamento entre as 18:00 e as 19:00, assinalou, argumentando que "uma hora parece muito pouco" para que possam votar "sem ser em contexto de fila".

Sousa Real notou que estas legislativas são "já o quarto ato eleitoral" durante a pandemia e que "é essencial assegurar, não só o desdobramento das mesas, mas o próprio horário para garantir que ninguém deixa de exercer um direito fundamental".

"Deverá existir margem para esse alargamento de horário", pois "uma hora parece-nos insuficiente, até porque podem existir outras pessoas que possam deixar para o final do dia o exercício do voto e o que não queremos é que a rainha da noite seja mais uma vez a abstenção", acrescentou.

