Durante uma reunião do Grupo de Trabalho de Harmonização Legislativa dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de estupefacientes, realizada por videoconferência no âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED) nos PALOP e Timor-Leste, no dia 16 de julho, os seis estados enalteceram a transformação em curso.

Os participantes sublinharam a importância do regime harmonizado e consideraram os trabalhos "incontornáveis" nos processos de revisão em curso nos diferentes países, segundo uma nota do PACED.