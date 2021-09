"No final do setembro de 2021, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de 40,7 milhões de euros", indicou, em comunicado, o executivo.

Deste valor, destacam-se 15,5 milhões de euros em medidas de investimento, resultantes da execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e 2,5 milhões de euros em adiantamentos no âmbito das medidas de mitigação do impacto da pandemia de covid-19.

O Ministério da Agricultura sublinhou ainda os 18,4 milhões de euros em pagamentos do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), 13 milhões de euros dos quais destinados ao novo regime da vinha, 2,1 milhões de euros para ações de melhoria da produção e comercialização de mel e 3,3 milhões de euros em fundos operacionais de frutas e produtos hortícolas.

"Os fundos agroflorestais pretendem garantir viabilidade e competitividade ao setor. A sua boa execução tem sido conseguida graças ao excelente desempenho dos nossos agricultores e produtores e isso só nos pode orgulhar", afirmou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada no mesmo documento.

