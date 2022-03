Para esta categoria, estavam também nomeados Ciarán Hinds, por "Belfast", Jesse Plemons e Kodi Smit-Mcphee, por "O Poder do Cão", e J.K. Simmons, por "Being the Ricardos".

Troy Kotsur, ator surdo, foi aplaudido em linguagem gestual pelo público presente na cerimónia.

Marlee Matlin foi a primeira atriz surda distinguida pela Academia, pelo desempenho em "Filhos de Um Deus Menor", em 1988.

Matlin encontra-se nomeada para Melhor Atriz, pelo desempenho no mesmo filme, "Coda".

O filme "Dune", que soma dez nomeações, conquistou já seis Óscares: Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.

A 94.ª cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, seguindo-se "Duna", de Denis Villeneuve, com dez nomeações.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para Melhor Guarda-Roupa pelo filme "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano Guillermo del Toro.

