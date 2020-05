Em comunicado, a organização antecipa-se à decisão do Tribunal Judicial da Província de Gaza, onde o crime está a ser julgado, com seis polícias e um civil no banco dos réus.

"Ciente de que estas e outras questões não serão esclarecidas no presente julgamento, o CDD exige que os órgãos da justiça aprofundem as investigações através de abertura de processos autónomos com vista à identificação e responsabilização dos autores morais deste crime", lê-se no documento.